В Нижегородской области стартует Всероссийский конкурс «Хрустальные звездочки»

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:06:57+03:00

Идея проведения конкурса родилась в 2008 году в регионе

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Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки» организуется Федеральной службой судебных приставов с 2008 года, причем идея проведения фесиваля-конкурса родилась именно на Нижегородской земле, сообщает пресс-служба ФССП по нижегородской области.

Сегодня «Хрустальные звездочки» - это единственный в России конкурс, в котором участвуют дети сотрудников правоохранительных органов. В региональном этапе, кроме детей сотрудников правоохранительных структур, принимают участие ребята из детских домов, школ-интернатов.

Региональный этап стартует с 20.01.2019, а финал регионального этапа Конкурса состоится в марте. Ребята могут принять участие в конкурсе по трем номинациям: исполнительское мастерство (игра на музыкальных инструментах); хореография (народные, классические, современные танцы); вокал (народное, классическое, эстрадное пение). Участники делятся на возрастные группы от 7 до 18 лет.

Победители примут участие во II этапе Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки». Более подробную информацию можно узнать на сайте региональной службы судебных приставов здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU