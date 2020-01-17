2020-01-17T10:42:01+03:00
Общество

В нижегородской областной библиотеке оцифровали 20 редких книг и документов

Оцифровку сделали с помощью недавно приобретенного планетарного сканера
Елена ЛАЗАРЕВА
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20 редких книг и документов, обладающих признаками книжного памятника, оцифрованы в Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке им. В.И.Ленина.

Среди книжных раритетов – несколько нижегородских изданий 18 века, книги о Нижегородской губернии, книги из коллекции А.А.Аракчеева («Всеобщая история о звериных и рыбных промыслах древних и новейших, в морях и реках обоих материков» С.Ноеля, «Вышняя геометрия в пространствах» А.Маюрова и другие).

Оцифровка уникальных изданий стала возможной благодаря реализации национального проекта «Культура». В рамках проекта осенью прошлого года областная библиотека за счет средств областного бюджета приобрела комплекс планетарного сканирования ЭЛАР План Скан А1ВЦ-35. Именно с помощью комплекса стало возможным оцифровать редкие и ценные издания, гарантированно не причиняя им вреда. А специальное программное обеспечение BCS-2 позволяет получить цифровые копии высокого качества, не отличающиеся от оригинала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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