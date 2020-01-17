2020-01-17T10:02:11+03:00
Общество

Нижегородская область увеличила экспорт продукции АПК на 12,3%

Регион поставлял за рубеж продукты, сельхозсырье и племенных животных
Елена ЛАЗАРЕВА
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За 11 месяцев прошлого года предприятия агропромышленного комплекса региона экспортировали продукции на сумму 215,4 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

«Правительством области разрабатываются меры господдержки экспортной деятельности – субсидирование транспортных расходов, сертификации товаров за рубежом, продвижения продукции на электронных торгах, регистрации товарного знака, а также компенсации процентных ставок по кредитам и другие направления», - напомнил глава региона.

По информации областного Министерства сельского хозяйства, по некоторым направлениям экспорта был отмечен рост объемов поставок. В частности, речь идет о поставках картофеля, семян масличных культур, мясных полуфабрикатов, плодово-ягодных джемов. Кроме того, увеличился объем продаж племенного скота.

По информации источника, более 50 нижегородских производителей поставляют продукцию за рубеж. В числе партнеров Нижегородской области – 35 стран мира, в том числе Германия, Бельгия, Испания, Италия, Франция, США, страны Балтии, Китай, Индия, а также страны СНГ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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