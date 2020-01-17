2020-01-17T09:52:11+03:00
Общество

Благоустройство пяти территорий обсудят в Нижнем Новгороде на следующей неделе

К участию в обсуждении приглашаются все неравнодушные жители областного центра
Елена ЛАЗАРЕВА
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В Нижнем Новгороде продолжаются общественные обсуждения территорий, которые будут преобразованы по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году, сообщает Институт урбанистики.

20 января на встречу приглашаются жители Канавинского района. Здесь планируется благоустроить сквер по Ярмарочному проезду. Обсуждения пройдут в гимназии №2 (ул. Мануфактурная, 16 а). Начало в 18.З0.

21 января темой встречи станут сквер у гостиницы Заречная и проспект Ленина напротив дома №57. Жителей ждут в комнате №301 администрации Ленинского района (пр. Ленина, 46). Начало в 18.30.

22 января обсуждается сквер «Канавинский» (2-я очередь). Встреча состоится в школе №121 (ул. Тонкинская, 4). Начало в 18.30.

23 января в школе №84 (ул. Баренца, 18) нижегородцы обсудят благоустройство сквера по проспекту Кораблестроителей. Начало в 18.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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