Благоустройство пяти территорий обсудят в Нижнем Новгороде на следующей неделе
В Нижнем Новгороде продолжаются общественные обсуждения территорий, которые будут преобразованы по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году, сообщает Институт урбанистики.
20 января на встречу приглашаются жители Канавинского района. Здесь планируется благоустроить сквер по Ярмарочному проезду. Обсуждения пройдут в гимназии №2 (ул. Мануфактурная, 16 а). Начало в 18.З0.
21 января темой встречи станут сквер у гостиницы Заречная и проспект Ленина напротив дома №57. Жителей ждут в комнате №301 администрации Ленинского района (пр. Ленина, 46). Начало в 18.30.
22 января обсуждается сквер «Канавинский» (2-я очередь). Встреча состоится в школе №121 (ул. Тонкинская, 4). Начало в 18.30.
23 января в школе №84 (ул. Баренца, 18) нижегородцы обсудят благоустройство сквера по проспекту Кораблестроителей. Начало в 18.30.
ИСТОЧНИК KP.RU