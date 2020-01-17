2020-01-17T08:41:32+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде в выходные ожидается пасмурная и ветреная погода

Крещенских морозов в этом году в регионе не будет
Елена ЛАЗАРЕВА
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По данным Гидрометеоцентра, сегодня в Нижнем Новгороде ожидается пасмурная и облачная погода, в полдень возможны небольшие осадки.

Температура воздуха в течение дня +2.. +3 градуса, к ночи похолодает до 0 градусов.

Ветер утих до 2-4 метров в секунду, местами возможны порывы до 7 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня стабильно - 756-759 мм ртутного столба. Относительная влажность 93-95%.

В выходные температура воздуха еще немного понизится. В субботу +1…+2 градуса, осадки маловероятны, ветер 3-4 метра в секунду, с порывами до 7-9 метров. Пасмурно и облачно. В воскресенье в Нижний Новгород придет минусовая температура – до -3 градусов, ветер довольно сильный – с порывами до 9 метров в секунду.

Осадки в виде снега и мокрого снега придут в регион уже в начале следующей недели. Морозов не ожидается до следующей пятницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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