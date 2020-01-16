Госдолг Нижегородской области за год стал меньше более чем на 350 млн рублей
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, государственный долг региона стал меньше на 354,4 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.
Общий объем госдолга на начало 2020 года составляет 74,7 млрд рублей. В структуре долга большую часть составляют государственные ценные бумаги – 60,6%, доля кредитов из федерального бюджета и кредитов коммерческих банков в общей сложности составляет чуть более 39%, 0,2% госдолга приходится на государственные гарантии.
Напомним, областное правительство заключило соглашения о реструктуризации федеральных бюджетных кредитов. «На начало 2020 года долговая нагрузка снизилась до 51,1% при ограничении 60%. Таким образом, область опережающими темпами снижает долговую нагрузку на бюджет», - отметил Глеб Никитин.
ИСТОЧНИК KP.RU