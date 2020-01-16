Бережливые технологии внедрят в 5 ФОКах Нижегородской области

16 Янв. 2020 2020-01-16T17:49:32+03:00

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В 2019 году в регионе в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» реализовано почти 1800 проектов по внедрению бережливых технологий. В их число вошел проект электронной записи в секции и прохождения медосмотра прямо в спортивном комплексе, в специально оборудованном кабинете.

По данным ФОКа «Мещерский», бережливые технологии сократили среднее время прохождения медосмотра с месяца до одного дня, а записи в секции – с получаса до нескольких минут. Также в комплексе заработал «Умный спорт» - тестирование, позволяющее определить склонность ребенка к тому или иному виду спорта.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в 2020 году опыт ФОКа «Мещерский» планируется внедрить еще в пяти комплексах области. В каких именно, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU