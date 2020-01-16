В Нижегородской области вдвое сократилось число браков с иностранцами

16 Янв. 2020 2020-01-16T17:28:08+03:00

В 2019 году нижегородки выбрали себе в мужья граждан 50 государств

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После большой межнациональной любви во время чемпионата мира по футболу, в 2019 году количество браков с иностранцами в Нижегородской области сократилось вдвое. Об этом сообщила начальник главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.

- Всего на территории региона в 2019 году было заключено 19574 брака. Это на 5% меньше, чем в предыдущие годы, - рассказала Ольга Краснова. – При этом с иностранцами было зарегистрировано 513 браков – вдвое меньше, чем годом ранее. Супругами нижегородок в этот год становились граждане 50 стран мира, в том числе Азербайджана, Украины, США, Бангладеш, Марокко, Перу и многих других государств.

Чаще всего, конечно, избранниками жительниц области становились жители ближнего зарубежья. К примеру, с гражданами Азербайджана было заключено 96 браков.

Что касается разводов, то их число осталось на уровне прошлого года. Решились на расторжение брака в 2019 году 13600 нижегородцев. Все последние годы этот показатель сохраняется на примерно одинаковом уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU