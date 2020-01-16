2020-01-16T15:04:05+03:00
Общество

В Нижегородской области две пенсионерки подрались из-за квитанций ЖКХ

Коммунальная ссора переросла в рукоприкладство
Елена ЛАЗАРЕВА
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В январе Дзержинский городской суд вынес приговор 58-летней жительнице Дзержинска – 80 часов обязательных работ за нападение на свою соседку по коммунальной квартире. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Как установило следствие, в мае прошлого года в коммунальной квартире произошел конфликт между двумя соседками, 58 и 79 лет. Ссора началась с поиска квитанций на оплату коммунальных услуг, которые куда-то пропали. Словесная разборка конструктивных результатов не принесла, поэтому более молодая соседка, которая, к слову, находилась под действием винных паров, схватила деревянную палку и нанесла своей 79-летней оппонентке несколько ударов по руке.

Ранее агрессивная дама уже привлекалась к административной ответственности за аналогичные действия. На этот раз суд в качестве наказания приговорил ее к 80 часам обязательных работ.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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