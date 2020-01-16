2020-01-16T14:53:30+03:00
Общество

Нижегородская область вошла в Ассоциацию инновационных регионов

Это позволит формировать коллективные предложения в кабмин РФ по проблемам развития территорий
Елена ЛАЗАРЕВА
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Нижегородской области одобрили заявку на вхождение в Ассоциацию инновационных регионов России. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского правительства. Соответствующее решение было принято на общем собрании Ассоциации вчера, 15 января.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в регионах, входящих в состав Ассоциации (всего их 16), сосредоточена треть российской экономики и почти половина всех инновационных решений. «Формирование коллективных предложений с субъектами - членами Ассоциации в федеральное правительство по проблемам развития территорий, обмен опытом инновационных внедрений и реализация проектов в области цифровой экономики, науки и здравоохранения», - ответил глава региона на вопрос о преимуществах членства в Ассоциации.

Глеб Никитин подчеркнул, что Нижегородская область – один из крупнейших индустриальных центров с ВРП почти в 1,5 триллиона рублей и долей обрабатывающей промышленности в экономике более трети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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