В Нижегородской области возьмут на контроль качество школьного питания

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:26:59+03:00

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В своем Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин поручил обеспечить школьников младших классов бесплатным горячим питанием. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин считает, что этот вопрос может взять на контроль «Единая Россия».

«Владимир Путин поставил четкую задачу, чтобы питание в начальной школе было не только бесплатным, но и качественным. Не могу сказать, что сейчас в этом вопросе все обстоит благополучно, есть некоторые нарекания. Поскольку речь идет о здоровье наших детей, необходимо жестко реагировать на факты халатности», - подчеркнул Глеб Никитин.

В настоящий момент в области создается межведомственная рабочая группа, в которую войдут представители областной власти, муниципалитетов и контролирующих органов. К обеспечению школьников качественными продуктами планируется привлечь нижегородских производителей продуктов питания. «Это позволит развивать в том числе и региональную экономику», - заметил глава региона.

Напомним, 24 января с 9.00 до 16.00 будет проводиться «горячая телефонная линия» по вопросу оформления карты на получение бесплатного питания для детей до 2-х лет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода. Телефон «горячей линии»: 434-75-37.

ИСТОЧНИК KP.RU