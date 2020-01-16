2020-01-16T12:12:31+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде выбрали оператора системы платных парковок

Городская администрация заключила договор с ПАО «МегаФон»
Елена ЛАЗАРЕВА
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Концессионное соглашение заключено в рамках проекта цифровизации города. Компания «МегаФон» стала победителем муниципального конкурса, объявленного в мае прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на департамент инвестиционной политики и внешнеэкономических связей.

В рамках соглашения концессионер обязан спроектировать и установить в областном центре систему платных парковок (не менее 5,3 тысяч парковочных мест) вдоль улиц. «Мозговой центр» управления парковками расположится в муниципальном помещении на улице Бринского. К слову, реконструкция этого объекта также проводится силами и за счет «МегаФона». Городской бюджет в создании системы платных парковок финансово не участвует.

Оплатить парковочное место можно будет с помощью своего мобильного гаджета – через приложение или SMS, а также через терминалы приема платежей или из личного кабинета на портале в сети Интернет. Для льготных категорий граждан концессионер должен предусмотреть льготную оплату.

Парковки будут работать в круглосуточном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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