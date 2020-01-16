Умер Заслуженный тренер России, нижегородец Вадим Морозов
Сегодня Нижний Новгород прощается с Заслуженным тренером России, тренером российской сборной паралимпийцев по плаванию, преподавателем нижегородского филиала Ленинградского института физической культуры имени Лесгафта Вадимом Морозовым.
Вадим Морозов много лет тренировал особенную сборную России по плаванию – его ученики имеют поражения опорно-двигательного аппарата. За свою четвертьвековую карьеру тренера Вадим Морозов воспитал, в частности, трехкратного чемпиона и четырехкратного призера Паралимпийских игр, победителя и призера Чемпионатов мира и Европы Дмитрия Кокарева.
Сам Вадим Морозов также был кандидатом в сборную СССР, призером и победителем соревнований различного уровня.
Вадим Морозов скончался на 51-м году жизни 14 января. Попрощаться с ним можно с 12.00 до 13.00 в ритуальном зале больницы №12 (улица Мочалова, Нижний Новгород).
ИСТОЧНИК KP.RU