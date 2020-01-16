2020-01-16T11:35:56+03:00
Общество

Умер Заслуженный тренер России, нижегородец Вадим Морозов

Ему было чуть больше пятидесяти лет
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сегодня Нижний Новгород прощается с Заслуженным тренером России, тренером российской сборной паралимпийцев по плаванию, преподавателем нижегородского филиала Ленинградского института физической культуры имени Лесгафта Вадимом Морозовым.

Вадим Морозов много лет тренировал особенную сборную России по плаванию – его ученики имеют поражения опорно-двигательного аппарата. За свою четвертьвековую карьеру тренера Вадим Морозов воспитал, в частности, трехкратного чемпиона и четырехкратного призера Паралимпийских игр, победителя и призера Чемпионатов мира и Европы Дмитрия Кокарева.

Сам Вадим Морозов также был кандидатом в сборную СССР, призером и победителем соревнований различного уровня.

Вадим Морозов скончался на 51-м году жизни 14 января. Попрощаться с ним можно с 12.00 до 13.00 в ритуальном зале больницы №12 (улица Мочалова, Нижний Новгород).

ИСТОЧНИК KP.RU

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