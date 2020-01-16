«Мисс Снежную королеву» выбрали среди заключенных нижегородской женской колонии

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:02:40+03:00

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Женская исправительная колония №2 расположена в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, здесь отбывают наказание женщины, отбывающие первый срок за преступление. Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области, в колонии прошел конкурс «Мисс Снежная королева».

Заключенные ИК №2 работают на швейной фабрике, причем здесь организовано производство полного цикла – от раскройки до ОТК готовых изделий. Несмотря на то, что местные барышни постоянно имеют дело с тканями и одеждой, им самим менять наряды не разрешается – только стандартная форма одежды. Исключение сделали для проведения конкурса.

Как сообщает источник, представительницы прекрасной половины человечества соревновались не только в красоте. Конкурс состоял из пяти этапов, участницам предстояло рассказать о себе и своем родном городе, продемонстрировать кулинарные таланты и лишь на одном из пяти этапов – продефилировать в праздничных нарядах. Самой артистичной, веселой и обаятельной стала представительница отряда №1, имя которой, по понятным причинам, не называется.

ИСТОЧНИК KP.RU