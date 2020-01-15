В Нижегородской области продолжаются нападения на микрофинансовые организации

15 Янв. 2020 2020-01-15T17:35:09+03:00

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Разбойное нападении на микрофинансовую организацию раскрыли полицейские в Нижнем Новгороде, в Дзержинске грабитель объявлен в розыск.

В областном центре 32-летний нижегородец зашел в помещение кредитно-финансовой организации, и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил 30 тысяч рублей.

Преступника задержали через полчаса, он не успел потратить деньги.

В Дзержинске ограбление микрофинансовой организации произошло 12 января. Неизвестный преступник зашел в помещение около 13.20 в офис фирмы, расположенной в доме №18 по проспекту Циолковского. Он схватил девушку-менеджера за шею и потребовал деньги. Сотрудница была вынуждена отдать преступнику наличность.

Добычей преступника стали 28 тысяч рублей. Преступник объявлен в розыск. Максимальное наказание, которое грозит ему по статье 161 «Грабеж» - лишение свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU