2020-01-15T17:18:23+03:00
Общество

ЛУКОЙЛ вручил новогодние подарки детям Кстовского района

Эльвира ОСИПОВА
Поделиться:
Фото: ЛУКОЙЛФото: ЛУКОЙЛ
Изменить размер текста:

14 января в социальном приюте Нижегородской области для детей и подростков Кстовского района «Алый парус» состоялся Рождественский праздник для его воспитанников.

Поздравил ребят и вручил им сладкие подарки от благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень.

- От лица Компании ЛУКОЙЛ и от себя лично я желаю вам в Новом году огромной радости и счастья, взрослым – надежды и любви. Всем без исключения - крепкого здоровья! - заявил он.

В рамках рождественской акции подарки от благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» получили также Краснобаковский детский дом и Нижегородский детский дом №3. Всего в рамках данной ежегодной благотворительной акции было вручено более 100 подарков для детей учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижегородской области продолжаются нападения на микрофинансовые организации
ЛУКОЙЛ вручил новогодние подарки детям Кстовского района
Квартиры в новостройках Нижегородской области подорожали на 9,2% за 2019 год
Создание дополнительных мест в детсадах Нижегородской области контролируется «Единой Россией»
Глеб Никитин: Реализация крупных инфраструктурных проектов в Нижегородской области продолжится в 2020 году
Национальный проект «Экология» успешно действует в Нижегородской области
В Нижегородской области в 2020 году будет выделено более миллиарда рублей на соцконтракты
Нижегородский Росприроднадзор назвал виновных в разливе техжидкости в пригороде Дзержинска
Фотовыставка «Анахронизмы» открывает свои двери для нижегородцев
«Лыжня России-2020» состоится в Нижнем Новгороде 8 февраля
В Нижегородской области вынесен приговор за преступление 15-летней давности
Нижегородский Роспотребнадзор провел отбор проб воды в купелях
В Нижегородской области отремонтируют 189 дорог
Стоимость проезда по канатке «Нижний Новгород-Бор» могут увеличить