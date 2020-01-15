ЛУКОЙЛ вручил новогодние подарки детям Кстовского района
14 января в социальном приюте Нижегородской области для детей и подростков Кстовского района «Алый парус» состоялся Рождественский праздник для его воспитанников.
Поздравил ребят и вручил им сладкие подарки от благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень.
- От лица Компании ЛУКОЙЛ и от себя лично я желаю вам в Новом году огромной радости и счастья, взрослым – надежды и любви. Всем без исключения - крепкого здоровья! - заявил он.
В рамках рождественской акции подарки от благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» получили также Краснобаковский детский дом и Нижегородский детский дом №3. Всего в рамках данной ежегодной благотворительной акции было вручено более 100 подарков для детей учреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU