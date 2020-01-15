Создание дополнительных мест в детсадах Нижегородской области контролируется «Единой Россией»

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:35:07+03:00

Меры партийного контроля будут усилены в связи с Посланием Президента России Федеральному Собранию РФ

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«Единая Россия» будет контролировать создание дополнительных мест в детских садах в регионах», - заявил губернатор Нижегородской области, секретарь НРО партии «Единая Россия» Глеб Никитин.

По словам главы региона, у партии есть мощный механизм контроля в виде первичных отделений на местах. Этот ресурс позволяет контролировать работу любого объекта каждый день, в реальном времени. «Парламентарии на местах должны помогать исполнительной власти в развитии территорий, интересы которых они представляют. В том числе — и в процессе строительства и ввода в эксплуатацию новых образовательных объектов. Людям важны конкретные результаты», - отметил секретарь регионального отделения.

Кроме того, глава региона отметил необходимость привлечения существующих инструментов партийного контроля, в частности, портала «Нацпроекты глазами людей».

ИСТОЧНИК KP.RU