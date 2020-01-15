Глеб Никитин: Реализация крупных инфраструктурных проектов в Нижегородской области продолжится в 2020 году

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:21:55+03:00

Изменить размер текста: A A

«В 2020 году в Нижегородской области продолжится реализация крупных инфраструктурных проектов, которые призваны дать стимул к развитию экономики и туризма в районах Нижегородской области», - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 15 января 2020 года.

Губернатор Нижегородской области отметил два проекта, реализация которых активно велась в 2019 году - строительство транспортной развязки Неклюдово – Золотово и развитие Саровско-дивеевского кластера.

В 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется начать строительство транспортной развязки на пересечении трасс Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород, Нижний Новгород - Саратов и проспекта Гагарина. Контракт на проведение этих работ был заключен в конце 2019 года.

«В 2020 году мы продолжим активную работу. Нельзя не упомянуть о поддержке федерального центра и в части строительства четвертой очереди южного обхода Нижнего Новгорода – эта дорога выведет из областного центра транзитный грузовой транспорт и отправит в историю такое понятие, как автомобильная пробка в районе Ветчака», - подчеркнул Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU