2020-01-15T16:16:11+03:00
Общество

Национальный проект «Экология» успешно действует в Нижегородской области

Более 150 многоквартирных домов приняли решение о переходе на раздельный сбор отходов
Елена ЛАЗАРЕВА
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Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Старт национальному проекту «Экология» был дан в 2019 году. Нижегородская область одной из первых приняла решение о переходе на раздельный сбор отходов. Жителям предоставлена возможность выбора — перейти на раздельный сбор мусора с оплатой по нормативу, или оплачивать вывоз мусора по пониженному тарифу на сортировочные отходы. Во втором случае оплата за вывоз пластика, бумаги, текстиля, металла и стекла оплата будет на 21% меньше, причем будет начисляться по факту.

На сегодняшний день жители более 150 многоквартирных домов Нижегородской области приняли решение о переходе на раздельное накопление отходов. В области работают заводы по переработке вторсырья - резины, бумаги, стекла. В конце 2019 года был открыт крупнейший в России завод по переработке вторичных полимеров.

«Наша цель - увеличить количество отходов, отправляемых на переработку, а не на полигоны. То есть мы уже работаем в том направлении, о котором говорил Президент Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию», - подчеркнул глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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