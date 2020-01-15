В Нижегородской области в 2020 году будет выделено более миллиарда рублей на соцконтракты

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:41:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Послании Президента в прошлом году область была отмечена особо — как один из регионов, в котором реализуются пилотные программы борьбы с бедностью. В том числе, с помощью социальных контрактов. Эффективный в основе своей инструмент не всегда позволяет достичь желаемого результата. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского правительства со ссылкой на губернатора региона Глеба Никитина.

«Речь идет об отсутствии реальных стимулов для граждан. За последний год мы усовершенствовали социальный контракт, сделав его более адресным и наполнив конкретными мерами поддержки. В этом году даже стали лидерами в стране по объему финансирования на эти цели, которое выделяется со стороны федерального бюджета. Всего на социальные контракты планируется выделить более 1 млрд 100 миллионов рублей», - подчеркнул Глеб Никитин.

Как отметил глава региона, в рамках социального контракта люди получат ежемесячные денежные выплаты. На них претендуют те, кто проходит обучение или только что устроился на работу, попал в трудную жизненную ситуацию (имеет проблемы со здоровьем, ухаживает за ребенком, испытывает трудности с трудоустройством). Кроме того, до 30 000 рублей может составлять выплата на обучение и до 250 000 на организацию своего дела для самозанятых или на создание крестьянско-фермерского хозяйства.

По словам губернатора, в этом году планируется заключить почти 10000 социальных контрактов.

ИСТОЧНИК KP.RU