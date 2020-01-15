Фотовыставка «Анахронизмы» открывает свои двери для нижегородцев
В выставочном пространстве «36 гвоздей» в Центре деловой и правовой информации (пр. Кирова, 6) откроется фотовыставка «Анахронизмы» фотографов Евгении Шливко, Светланы Густовой и Натальи Николаенко. Выставка начнет свою работу 17 января.
Изюминка работ — в использовании особой технологии фотографии, изобретенной Джоном Гершелем в 1842 году. Фотопроцесс, названный цианотипией, придает фотографии оттенок голубого цвета без использования серебра. Почти два столетия прошло, а техника до сих пор является актуальной. В ней неповторимое воплощение информации с художественной выразительностью, статичность, наполненная насыщенными цветами и оттенками, сочетание техники и настоящего произведения искусства.
Евгения и Светлана являются членами Союза фотохудожников России, дипломантами и лауреатами международных, российских и региональных фестивалей и фотоконкурсов. Фотохудожники работают в различных направлениях искусства, таких как современный театр, перфоманс, видеоарт.
Выставка работает каждый день, кроме субботы. Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU