Фотовыставка «Анахронизмы» открывает свои двери для нижегородцев

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:39:55+03:00

Жители и гости города могут увидеть фотоработы, выполненные в необычной технике цианотипии

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В выставочном пространстве «36 гвоздей» в Центре деловой и правовой информации (пр. Кирова, 6) откроется фотовыставка «Анахронизмы» фотографов Евгении Шливко, Светланы Густовой и Натальи Николаенко. Выставка начнет свою работу 17 января.

Изюминка работ — в использовании особой технологии фотографии, изобретенной Джоном Гершелем в 1842 году. Фотопроцесс, названный цианотипией, придает фотографии оттенок голубого цвета без использования серебра. Почти два столетия прошло, а техника до сих пор является актуальной. В ней неповторимое воплощение информации с художественной выразительностью, статичность, наполненная насыщенными цветами и оттенками, сочетание техники и настоящего произведения искусства.

Евгения и Светлана являются членами Союза фотохудожников России, дипломантами и лауреатами международных, российских и региональных фестивалей и фотоконкурсов. Фотохудожники работают в различных направлениях искусства, таких как современный театр, перфоманс, видеоарт.

Выставка работает каждый день, кроме субботы. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU