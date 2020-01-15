«Лыжня России-2020» состоится в Нижнем Новгороде 8 февраля

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:25:36+03:00

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Девятый Зимний спортивный фестиваль и Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» пройдет в Нижнем Новгороде в начале февраля.

Планируется, что в мероприятии примут участие более 15 тысяч нижегородцев. Всего же по России забег соберет около 500 тысяч любителей бега на лыжах.

В этом году «Лыжня России» пройдет уже в 38-й раз, гонки состоятся в 72 регионах РФ. Впервые в этом году к участию в гонке приглашаются дети младшего школьного возраста на призы от спонсоров. Малышня попробует свои силы первой — в 11.10. Торжественное открытие «Лыжни России-2020» состоится в 11.30. С 12.00 будет даваться старт забегам — масс-старту на 5 и 10 км, забегу почетных гостей, семейной гонке для родителей с детьми и соревнованиям между предприятиями. Развлекать участников и болельщиков будут артисты и детские аниматоры.

Гонки пройдут на поляне рядом с жилым комплексом «Окский берег».

Коллективные заявки от спортивных и образовательных школ Нижнего Новгорода и Нижегородской области можно направить на электронную почту flgno18@mail.ru (не более 20 человек от школы) с 3 по 6 февраля 2020 года.

Индивидуальные (личные) заявки принимаются 8 февраля 2020 года с 9:00 в районе старта на поляне ЖК «Окский берег».

ИСТОЧНИК KP.RU