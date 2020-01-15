В Нижегородской области вынесен приговор за преступление 15-летней давности

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:41:25+03:00

Москвич на иномарке сбил двух жителей Арзамаса в 2004 году

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По данным расследования, в ноябре 2004 года 24-летний водитель иномарки из Москвы не справился с управлением и сбил двух пешеходов на Станционной улице в Арзамасе. Пешеходы — молодой человек и девушка — получили многочисленные травмы, которые привели к смерти.

Изначально водитель свою вину признал, и даже компенсировал причиненный моральный вред родителям погибших молодых арзамасцев. Но, когда дело было передано в суд, молодой человек скрылся и 15 лет его местонахождение оставалось неизвестным.

Объяснить свой поступок мужчина так и не смог, но в ходе судебного заседания извинился и дополнительно компенсировал моральный вред родителям погибших.

По решению суда москвич получил 4 года лишения свободы в колонии-поселении, сообщает прокуратура Нижегородской области. Кроме того, он лишен права управления транспортным средством на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU