Нижегородский Роспотребнадзор провел отбор проб воды в купелях

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:05:03+03:00

Специалисты рекомендуют окунаться в ледяную воду только в специально отведенных местах

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В ночь с 18 на 19 января в России будет отмечаться православный праздник Крещение Господне. Традиционно в этот праздник верующие окунаются в ледяную воду в открытых водоемах.

По сообщению пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области организован контроль за качеством воды в водоемах, предназначенных для купания. Из купелей, на которых будут проводиться крещенские купания, отобраны пробы воды.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности в Крещенскую ночь, в частности, использовать только официально отведенные водоемы, не пить воду из прорубей, не пытаться выкупаться после принятия спиртных напитков и проконсультироваться с врачом перед купанием.

Напомним, в Нижнем Новгороде будет открыто семь купелей. Купели открываются в 23:00 18 января и закрываются в 5:00 19 января.

ИСТОЧНИК KP.RU