В Нижегородской области отремонтируют 189 дорог

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:12:13+03:00

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По результатам конкурсов на ремонт дорог в 2020 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» образовалась экономия в размере 641 907 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Это позволило внести в план ремонта на 2020 дополнительные дороги и дополнительные участки дорог.

В целом, в программу ремонта попали 189 дорог по области общей протяженностью 846,74 км. Львиная доля приходится на районные дороги - 158 дорог (812 км). В Нижнем Новгороде планируется ремонт 24 дорог (чуть более 26 километров), в Дзержинске — семи (почти 8,5 километров).

Дополнительные конкурсы на ремонт дорог уже были проведены в конце прошлого года. По словам главы региона Глеба Никитина, раннее проведение конкурсов даст возможность подрядчикам провести подготовку к работам, обучить персонал, рассчитать свои силы.

«Подрядчики должны весной без задержек выйти на работу», - подчеркнул губернатор.

Напомним, программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовал в России в 2019 году. В ней участвуют 83 региона России.

ИСТОЧНИК KP.RU