2020-01-15T10:12:20+03:00
Общество

В Нижегородской области работает программа льготного кредитования строительства жилья

Кредиты будут выдавать в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий»
Елена ЛАЗАРЕВА
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Начиная с этого года жители Нижегородской области могут претендовать на получение кредитов на льготных условиях — займы будут выдаваться на строительство жилых домов в сельской местности. Кроме того, получить кредит можно на благоустройство уже существующих домовладений. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора региона Глеба Никитина.

Процентная ставка по ипотеке для сельчан - от 0,1% до 3% годовых. Срок кредитования — до 25 лет. На льготных условиях можно получить до 3 миллионов рублей. К сельским территориям относятся населенные пункты с численностью населения не более 30 тысяч человек. Кредит можно использовать как на строительство жилья, так и на покупку на этапе строительства.

По кредитам на благоустройство ставка немного выше — 1-5% годовых, срок кредитования — 5 лет, максимальная сумма, которая может быть выдана заемщику — 250 тысяч рублей. На эти деньги нижегородцы могут закупить оборудование для электро-, газо- или водоснабжения, канализации, либо отремонтировать свои сельские дома.

«К сожалению, доходы жителей сельских поселений ниже, чем у жителей больших городов, - отметил Глеб Никитин. - Это мешает развитию сельских территорий. Нужно сокращать разницу в уровне жизни, и для этого необходима господдержка».

Для получения кредита на льготных условиях нужно подать заявку в один из банков-партнеров. Заявки на кредиты будут отправлены в федеральное правительство для утверждения уже к концу января.

Банки-партнеры программы: ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», АО ЮниКредит Банк, Банк ГПБ (АО), Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Московский Кредитный Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО РОСБАНК, ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк».

ИСТОЧНИК KP.RU

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