2020-01-15T09:37:03+03:00
Общество

Нижегородские баскетболисты проведут домашний матч с греческим клубом

Игра состоится в КРК «Нагорный» 15 января в 18:45
Елена ЛАЗАРЕВА
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Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» сыграет с греческим клубом «Перистери Винмастерс» в рамках Баскетбольной Лиги Чемпионов.

Это важнейшая встреча для команды «Нижнего Новгорода» в текущем сезоне, от ее исхода зависит попадание в плей-офф турнира. В случае победы «Нижнему Новгороду» останется одержать одну победу в трех матчах место в плей-офф гарантировано. У «Нижнего Новгорода» есть все шансы на успех — в дальнейшем нашими соперниками будут чешский «Нимбурк» (2 место в группе), турецкий «Газиантеп» (7 место) и латвийский ВЭФ (8 место).

На пороге одиннадцатого раунда у «Нижний Новгород» третья строчка в турнирной таблице с 16 очками и шестью победами в десяти матчах. У «Перистери» похожие показатели, однако они расположились на четвертом месте.

За время сезона в «Перистери» произошла замена тренера. Ильяса Зуроса, руководившего командой в первом провальном матче с «Нижним», сменил Никос Папаниколопулос. Под руководством Никоса команда одержала несколько блестящих побед.

Матч в КРК «Нагорном» 15 января откроет выступление группы Maple Season, группы поддержки БК «НН» NN-Girls и маскота команды Лося Трюльника. Во время игры болельщиков ждут конкурсы от ведущего Владимира Маркова и традиционные «Dance-Cam», «Kiss-Cam» на видеокубе и традиционный конкурс Madshot (бросок с центра площадки).

ИСТОЧНИК KP.RU

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