«Как хорошо, что я не играл у Бормана!»: Легендарного тренера нижегородского «Локомотива» вспомнили Валерий Карпин и Евгений Савин

14 Янв. 2020 2020-01-14T18:23:22+03:00

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В новом выпуске футбольной программы «Красавы» главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вспоминает, как тренировался в Таллине у легендарного главного тренера нижегородского «Локомотива» Валерия Овчинникова (Бормана).

- У Валерия Викторовича Овчинникова в 7.30 был подъём, зарядка. Причём это было на высоте 3000 метров над уровнем моря, поэтому дышать невозможно, но на зарядочке надо пробежать 8-10 километров по снегу, - вспоминает Карпин. - Потом сразу на завтрак и тренировку, и там упражнения десять по тысяче, семь по две тысячи, двенадцать по восемьсот. Потом вечерняя тренировка типа с мячом, где снега больше, чем по колено - бегаешь, проваливаешься. Тебе кидают мяч, а ты вводишь его «одним местом», потому что проваливаешься под снег. И после ужина ещё тренировка в бассейне. Ни одного упражнения Бормана я себе на вооружение не взял.

- Как хорошо, что я не играл у Бормана! - ответил на это автор «Красавы» Евгений Савин.

Валерий Овчинников - легенда нижегородского футбола. Он тренировал «Локомотив» двенадцать лет - с 1989 по 2001 годы. С 1994 по 2000 годы Борман был президентом «Локомотива». В 1989 году «Локомотив» под руководством Овчинникова вышел в Первую лигу первенства СССР, где выступал в 1990-1991 годах. В 1992 году в связи с распадом СССР попал в Высшую лигу России, где выступал до 1997 года. В чемпионате России 1997 года заняла 17-е место и покинула Высший дивизион. В том же году дошла до полуфинала Кубка Интертото. В 1998 году за счёт кадровой перестройки в период дозаявок «Локомотив» сумел зацепиться за второе место в первом дивизионе и вернуться в Высший дивизион.

ИСТОЧНИК KP.RU