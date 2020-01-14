Нижегородские эксперты проверили качество песко-соляной смеси для обработки дорог

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:28:41+03:00

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Сегодня эксперты ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог» проверили качество песко-соляной смеси, которой обрабатываются трассы на территории Нижегородской области. На данный момент на балансе ГУАДа более 13 тысяч километров дорог, которые обслуживаются более 30 подрядчиками.

«Поскольку погоду этой зимой можно назвать аномальной, содержание дорог анализируется в круглосуточном режиме. Небольшие метели заставляют дорожников контролировать состояние покрытия проезжей части фактически ежечасно», - подчеркнул специалист отдела технического надзора ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог» Александр Ленин.

Анализ качества песко-соляной смеси проводится в специализированной лаборатории «Главного управления автомобильных дорог» Нижегородской области. Специалисты определяют соотношение песка, соли и химических реагентов в готовой смеси. На дорогах разной категории и интенсивности движения используются различные составы песко-соляной смеси. Например, для обработки подъемов — с максимальным содержанием соли.

Напомним, ранее глава региона Глеб Никитин поручил уделить особое внимание дорогам, отремонтированным в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU