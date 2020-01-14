2020-01-14T15:35:34+03:00
Общество

Более 174 миллионов рублей выделяется на переобучение нижегородцев в рамках нацпроектов в 2020 году

Объемы финансирования выросли на 30 миллионов рублей по сравнению с прошлым годом
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Более 174 миллионов рублей выделяется на переобучение граждан в 2020 году в рамках национальных проектов «Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона отметил, что по сравнению с прошлым годом объем выделяемых денежных средств вырос на 30 миллионов рублей.

«В прошлом году мероприятия, связанные с переобучением уже доказали свою эффективность. Почти 6000 нижегородцев смогли получить востребованную профессию в результате переобучения. В этом году перед нами поставлена цель переобучить около 2200 человек, но за счет максимально эффективного расходования средств превысить целевой показатель», - заявил глава региона.

По его словам, с 2020 года расширился список граждан, которые могут бесплатно пройти обучение. К уже существующим категориям добавились нижегородцы старше 50 лет, женщины, находящиеся в декретном отпуске, а также неработающие жительницы региона, имеющие детей дошкольного возраста.

Как сообщили в региональной службе занятости населения, одни предприятия обучили сотрудников на базе собственных учебных центров, другие - в профессиональных образовательных организациях по профессиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Как хорошо, что я не играл у Бормана!»: Легендарного тренера нижегородского «Локомотива» вспомнили Валерий Карпин и Евгений Савин
Нижегородцы жалуются на массовые сбои «ВКонтакте»
Руководителем Нижегородского онкодиспансера назначен Сергей Гамаюнов
Нижегородские эксперты проверили качество песко-соляной смеси для обработки дорог
Елена Загайнова назначена врио ректора Нижегородского университета
Более 174 миллионов рублей выделяется на переобучение нижегородцев в рамках нацпроектов в 2020 году
Нижегородский врач Ольга Плаксина стала лидером голосования в номинации «Детский онколог»
По итогам прошлого года больше остальных в Нижнем Новгороде зарабатывали строители
В Нижнем Новгороде произошло возгорание на заводе «ГАЗ»
Нижегородец предстанет перед судом за совершение двойного убийства с особой жестокостью
Нижегородцев приглашают принять участие в конкурсе на создание талисмана ВПН-2020.
Дело директора нижегородского МИАЦ передано в Следственный комитет
Нижегородским школам искусств и колледжам приобретут новые музыкальные инструменты
В Нижегородской области произошел разлив технической жидкости
Ревнивому нижегородцу грозит до двух лет лишения свободы
19-летний нижегородец, до смерти избивший прохожего из-за сигареты, выслушал приговор
Стало известно, сколько стоит самый дорогой коттедж в Нижегородской области
Более трех тысяч человек прокатились на двухэтажном экскурсионном автобусе по Нижнему за новогодние праздники