Более 174 миллионов рублей выделяется на переобучение нижегородцев в рамках нацпроектов в 2020 году

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:35:34+03:00

Объемы финансирования выросли на 30 миллионов рублей по сравнению с прошлым годом

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Более 174 миллионов рублей выделяется на переобучение граждан в 2020 году в рамках национальных проектов «Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона отметил, что по сравнению с прошлым годом объем выделяемых денежных средств вырос на 30 миллионов рублей.

«В прошлом году мероприятия, связанные с переобучением уже доказали свою эффективность. Почти 6000 нижегородцев смогли получить востребованную профессию в результате переобучения. В этом году перед нами поставлена цель переобучить около 2200 человек, но за счет максимально эффективного расходования средств превысить целевой показатель», - заявил глава региона.

По его словам, с 2020 года расширился список граждан, которые могут бесплатно пройти обучение. К уже существующим категориям добавились нижегородцы старше 50 лет, женщины, находящиеся в декретном отпуске, а также неработающие жительницы региона, имеющие детей дошкольного возраста.

Как сообщили в региональной службе занятости населения, одни предприятия обучили сотрудников на базе собственных учебных центров, другие - в профессиональных образовательных организациях по профессиям.

ИСТОЧНИК KP.RU