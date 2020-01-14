По итогам прошлого года больше остальных в Нижнем Новгороде зарабатывали строители

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:17:31+03:00

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По данным исследования, проведенного порталом Авито, средняя зарплата по Нижнему Новгороду в прошлом году составила около 36 тысяч рублей. При этом в строительной отрасли средняя зарплата совсем чуть-чуть не дотянула до 47 тысяч рублей (46970 рублей), а в сфере образования и науки оказалась в два раза меньше - 22 570 рублей. На втором и третьем местах в списке самых высокооплачиваемых оказались работники сферы транспорта и автомобильного бизнеса.

В среднем, повышение зарплат к уровню прошлого года составило 8%, больше всего увеличился доход административного персонала — на 15%, а вот уровень доходов в сфере IT, интернета и телекома упал более чем на 2%.

Самыми востребованными у работодателей традиционно оказались «продажники», также в топе строители и логисты.

Эксперты отмечают, что по уровню зарплат в стране традиционно лидируют Москва и Санкт-Петербург. За пределами двух столиц самые высокие зарплаты на Урале, в Сибири и на юге страны. Самые низкие зарплаты по итогам года были зафиксированы в Волгограде — в среднем, работодатели предлагают зарплату около 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU