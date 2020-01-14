В Нижнем Новгороде произошло возгорание на заводе «ГАЗ»

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:34:46+03:00

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Сегодня на на Горьковском автозаводе (ПАО «ГАЗ», входит в группу «ГАЗ») произошло задымление в одном из цехов.

Пресс-служба Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Нижегородской области подтвердила факт вызова спасателей. Более подробную информацию в пресс-службе предоставить не смогли, так как возгорание было ликвидировано силами частного пожарного предприятия. Сотрудники Главного управления МЧС России по Нижегородской области на вызов не выезжали.

По не подтвержденной пока информации, возгорание произошло в одном из литейных цехов завода. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники предприятия отправлены в корпоративный отпуск до 24 января. На время каникул планировалось остановить производственную линию завода, провести сервисное обслуживание оборудования и модернизацию производственного комплекса завода.

ИСТОЧНИК KP.RU