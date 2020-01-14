Нижегородец предстанет перед судом за совершение двойного убийства с особой жестокостью

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:54:48+03:00

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Следователь отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области завершил расследование уголовного дела о двойном убийстве.

Как сообщает пресс-служба СУ СК, в сентябре 2014 года в Ленинском районе двое мужчин, 40 и 52 лет, жестоко избили соседа. 26-летний молодой человек сделал двум приятелям замечание за то, что те громко шумели и мешали ему отдыхать. Просто избиения двум преступникам оказалось недостаточно, избитому связали руки, вывели во двор и несколько раз ударили ножом. От полученных ран молодой мужчина умер.

В это время мимо проходил еще один молодой человек, 24-летний житель города. Заподозрив, что он мог стать свидетелем убийства, преступники напали на него и нанесли не менее сорока ножевых ранений, после чего скрылись с места двойного убийства.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело, которое длительное время не могли раскрыть. Только осенью прошлого года удалось выйти на след преступников. Один из них уже отбывал наказание в местах лишения свободы, другой умер.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU