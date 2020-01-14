Нижегородцев приглашают принять участие в конкурсе на создание талисмана ВПН-2020.

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:50:58+03:00

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С 14 января открывается прием работ на участие в национальном конкурсе талисмана будущей переписи населения.

Регистрация проходит на сайте www.strana2020.ru. После заполнения специальной формы нужно указать ссылку на конкурсную работу. Работу необходимо разместить на своей странице в Instagram, с указанием активной ссылки @strana2020, а также хештегом #талисман_перепись. Аккаунт участника конкурса в Instagram должен быть открытым. От одного участника может быть предоставлено не более трех работ. Работа должна быть авторской, запрещены любые копирования, разрешается использовать только официальную символику ВПН-2020. Прием конкурсных работ будет закончен в 12:00 московского времени 10 февраля.

Победитель будет выбран по итогам двух отборочных этапов. На первом этапе по итогам голосования на сайте ВПН-2020 будет составлен шорт-лист. На втором этапе победителя будет выбирать жюри, в составе которого - художники, дизайнеры, представители Росстата, ИД «Комсомольская правда» и другие эксперты.

Итоги конкурса будут опубликованы 28 февраля 2020 года на сайтах ВПН-2020 и «Комсомольской правды», а также на официальных страницах переписи в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU