Нижегородским школам искусств и колледжам приобретут новые музыкальные инструменты

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:56:18+03:00

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В наступившем году в 17 образовательных учреждений сферы культуры и искусств будут приобретены новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора региона Глеба Никитина. По словам главы региона, закупка стала возможной в рамках нацпроекта «Культура».

«Наш регион традиционно славится сильной школой музыкального образования. Поддерживать традицию невозможно, если у ребят не будет возможности заниматься на качественных инструментах. Национальный проект «Культура» позволяет вкладывать ресурсы не только в дома культуры, но и школы искусств. Это поможет сделать систему подготовки талантливых детей и подростков еще более эффективной», - подчеркнул Глеб Никитин.

На закупку в рамках нацпроекта выделено почти 90 миллионов рублей. Новые инструменты, оборудование и учебные материалы получат два средних специальных профессиональных образовательных учреждения - Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А.Балакирева и Дзержинский музыкальный колледж. Кроме того, новые инструменты отправятся в 15 детских школ искусств по области, в том числе в Дзержинске, Балахне, Семенове, Красных Баках, Сарове, в Вадском, Дивеевском, Арзамасском и Уренском районах и в город Бор.

ИСТОЧНИК KP.RU