В Нижегородской области произошел разлив технической жидкости

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:25:51+03:00

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Вчера, 13 января, жители «города химиков» сообщили о разливе технической жидкости в районе автоцентра «DAF» по Московскому шоссе. В сообщениях, поступивших в диспетчерскую службу города Дзержинска, говорилось, что неизвестные лица вывезли и вылили в лесу большое количество некоего вещества, похожего на техжидкость.

Сотрудникам росприроднадзора и лесного хозяйства администрации города Дзержинска в настоящее время подтвержден факт розлива на почве жидких отходов рядом с автоцентром. Состав жидкости, сброшенной на почву, пока не установлен. Визуально разлитое вещество напоминает иловый осадок, характерный для автомоек. Сделан анализ, по его результатам можно будет оценить масштабы ущерба, нанесенного данным веществом. По сообщению пресс-службы администрации Дзержинска, ситуация на личном контроле и.о. начальника управления экологии и лесного хозяйства Светланы Белкиной. Пробы вещества отправлены на лабораторное исследование.

Более подробная информация будет предоставлена после получения результатов исследований почвы, сообщает пресс-служба. Тогда же станет возможным и установить виновников утечки.

ИСТОЧНИК KP.RU