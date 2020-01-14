Ревнивому нижегородцу грозит до двух лет лишения свободы

14 Янв. 2020 2020-01-14T09:51:40+03:00

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Любовь к здоровому образу жизни стала причиной конфликта 36-летнего нижегородца и его дамы сердца. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД России по Нижнему Новгороду.

В правоохранительные органы поступило сообщение из фитнес-центра Нижнего Новгорода. По словам заявителя, посетитель угрожал инструктору клуба, направив на него предмет, похожий на оружие.

Выяснилось, что житель Ленинского района приревновал свою сожительницу к тренеру по фитнесу, и решил разобраться с соперником. Словесная баталия результата не принесла, и нижегородец достал предмет, похожий на пистолет. Направив его его в сторону инструктора, пригрозил убийством.

Ревнивца доставили в отдел полиции, оружие оказалось муляжом. Тем не менее, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU