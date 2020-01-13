19-летний нижегородец, до смерти избивший прохожего из-за сигареты, выслушал приговор

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:15:04+03:00

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В марте 2019 года в Нижнем Новгороде молодой человек до смерти забил случайного прохожего из-за сигареты. Расследование уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» длилось несколько месяцев. На днях обвиняемому вынесли приговор.

Трагедия случилась ночью 24 марта около остановки «проспект Героев» в Московском районе – пьяный парень попросил у незнакомца закурить, а через несколько секунд отобрал у него всю пачку. На этой почве и произошла драка, в ходе которой молодой человек несколько раз жестоко избил мужчину руками и ногами, а после этого сбежал.

От полученных ранений 33-летний прохожий скончался на месте еще до приезда скорой помощи. Оперативникам удалось задержать преступника и заключить под стражу. Свою вину он признал.

В результате суд приговорил 19-летнего нижегородца к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU