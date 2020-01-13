2020-01-13T15:51:15+03:00
Происшествия

Нижегородец убил собственного отца настольной лампой в новогоднюю ночь

Причиной послужил мобильный телефон
Валерия ГРОМОВА
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Жуткое убийство произошло в новогоднюю ночь в Нижнем Новгороде. Пьяный 34-летний местный житель до смерти забил своего отца настольной лампой из-за телефона.

Тело 57-летнего мужчины было найдено в квартире дома на Напольно-выставочной улице Канавинского района утром 1 января. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области.

Подозреваемый уже задержан. Он сознался в убийстве, и его заключили под стражу. По версии следствия, между погибшим отцом и его сыном были плохие отношения, они регулярно ругались из-за бытовых моментов. В новогоднюю ночь мужчины повздорили из-за телефона: якобы отец пытался позвонить жене, которая ушла встречать новый год к знакомым, а сын, не желая беспокоить мать, отобрал у отца телефон.

Расследование по уголовному делу продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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