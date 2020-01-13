Послание Владимира Путина к Федеральному собранию покажут на стадионе «Нижний Новгород»

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:42:40+03:00

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В среду, 15 января 2020 года, Президент России Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию. Трансляции будут организованы во всех регионах России.

В Нижнем Новгороде мероприятие пройдет на стадионе, построенном в преддверии чемпионата мира по футболу. Как сообщили в региональном ОНФ, трансляция начнется в 12:00. В планах не только просмотр и обсуждение послания, но и поздравление с Днем журналиста представителей СМИ Нижегородской области.

Адрес: стадион «Нижний Новгород», ул. Бетанкура, 1а. К участию приглашены представители органов исполнительной власти Нижегородской области, журналисты, эксперты-политологи, историки, лидеры политических партий, руководители нижегородских вузов, общественники.

Напомним, 19 декабря в огромном зале Центра международной торговли Владимир Путин провел свою очередную Большую пресс-конференцию. 1895 журналистов со всей России приехали в Москву, чтобы задать свой вопрос президенту. «Комсомолка» вела прямую трансляцию с места событий.

ИСТОЧНИК KP.RU