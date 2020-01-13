2020-01-13T14:42:40+03:00
Общество

Послание Владимира Путина к Федеральному собранию покажут на стадионе «Нижний Новгород»

Трансляцию организуют активисты ОНФ
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В среду, 15 января 2020 года, Президент России Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию. Трансляции будут организованы во всех регионах России.

В Нижнем Новгороде мероприятие пройдет на стадионе, построенном в преддверии чемпионата мира по футболу. Как сообщили в региональном ОНФ, трансляция начнется в 12:00. В планах не только просмотр и обсуждение послания, но и поздравление с Днем журналиста представителей СМИ Нижегородской области.

Адрес: стадион «Нижний Новгород», ул. Бетанкура, 1а. К участию приглашены представители органов исполнительной власти Нижегородской области, журналисты, эксперты-политологи, историки, лидеры политических партий, руководители нижегородских вузов, общественники.

Напомним, 19 декабря в огромном зале Центра международной торговли Владимир Путин провел свою очередную Большую пресс-конференцию. 1895 журналистов со всей России приехали в Москву, чтобы задать свой вопрос президенту. «Комсомолка» вела прямую трансляцию с места событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Послание Владимира Путина к Федеральному собранию покажут на стадионе «Нижний Новгород»
371 незаконную свалку ликвидировали в Нижегородской области в прошлом году
Более 15 миллионов рублей поступило в бюджет Нижегородской области от пользователей недрами
20 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Нижнем Новгороде за неделю
Водители проехались колонной в память о Сергее Анучине, который спас женщину от грабителя в Павлове
Более 300 снегоуборочных машин работают на улицах Нижнего Новгорода
Данилу Небогатова, спасшего женщину в Павлове, поздравили с 18-летием следователи СК России
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем российской печати
Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета Нижегородской области выросло на 8,6%
Житель Шаранги пойдет под суд за незаконную вырубку елей и лип
МЧС предупреждает о метели и гололедице в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области временно отключат цифровое телевидение
Роспотребнадзор не исключает появления кори на пике эпидемии гриппа в Нижегородской области
Завершается голосование за нижегородку Ольгу Плаксину на премию «МЫ БУДЕМ ЖИТЬ»
На 60% больше коррупционных преступлений выявлено прокуратурой Нижегородской области в 2019 году
IV Фестиваль искусств «Рождественские встречи-2020» пройдет в Дзержинске
Сбор подписей за сохранение трамвайного движения на Ильинской в Нижнем Новгороде организован в соцсетях