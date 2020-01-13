2020-01-13T11:06:23+03:00
Общество

Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем российской печати

Этот праздник отмечается 13 января
Валерия ГРОМОВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил региональные СМИ и их журналистов и представителей издательского дела с Днем российской печати, который ежегодно отмечается в стране 13 января.

Глава региона напомнил, что первая регулярная газета начала выпускаться более трех веков назад, и именно печатная пресса обладала монополией на распространение информации.

- За последнее время информационный ландшафт изменился до неузнаваемости. Каждую минуту в сети появляется огромное количество различных данных. Вместе с этим для большинства из нас по-прежнему востребованы привычные форматы. СМИ всегда будут актуальны благодаря своим профессиональным традициям, ответственному отношению к слову и информации! – подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что в 2020 году Россия будет отмечать 75-летие победы советских войск в Великой отечественной войне, и многие СМИ уже начали готовиться к празднованию.

- Вы рассказываете о наших ветеранах, памятных местах, предприятиях, на которых ковали оружие Победы. Это работа позволяет сохранить и приумножить историческую память о тех годах. В ваших репортажах сухие цифры архивных сводок обретают имена и лица! – добавил он.

В завершении поздравления Глеб Никитин пожелал работникам нижегородских СМИ больше интересных тем и героев, а также здоровья, счастья и благополучия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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