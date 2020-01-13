Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем российской печати
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил региональные СМИ и их журналистов и представителей издательского дела с Днем российской печати, который ежегодно отмечается в стране 13 января.
Глава региона напомнил, что первая регулярная газета начала выпускаться более трех веков назад, и именно печатная пресса обладала монополией на распространение информации.
- За последнее время информационный ландшафт изменился до неузнаваемости. Каждую минуту в сети появляется огромное количество различных данных. Вместе с этим для большинства из нас по-прежнему востребованы привычные форматы. СМИ всегда будут актуальны благодаря своим профессиональным традициям, ответственному отношению к слову и информации! – подчеркнул Глеб Никитин.
Губернатор отметил, что в 2020 году Россия будет отмечать 75-летие победы советских войск в Великой отечественной войне, и многие СМИ уже начали готовиться к празднованию.
- Вы рассказываете о наших ветеранах, памятных местах, предприятиях, на которых ковали оружие Победы. Это работа позволяет сохранить и приумножить историческую память о тех годах. В ваших репортажах сухие цифры архивных сводок обретают имена и лица! – добавил он.
В завершении поздравления Глеб Никитин пожелал работникам нижегородских СМИ больше интересных тем и героев, а также здоровья, счастья и благополучия.
ИСТОЧНИК KP.RU