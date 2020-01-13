2020-01-13T10:21:01+03:00
Общество

Житель Шаранги пойдет под суд за незаконную вырубку елей и лип

Мужчина уже раскаялся и выплатил штраф
Валерия ГРОМОВА
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В Шарангском районе Нижегородской области осудят 58-летнего местного жителя, который незаконно срубил в лесу 43 ели и 13 лип. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере».

Правоохранители установили, что еще почти два года назад – в феврале 2018 – злоумышленник вместе со своим знакомым, который не знал о его намерениях, спилил деревья на территории Шарангского районного лесничества. Своими действиями он причинил государству имущественный ущерб в сумме более 130 тысяч рублей.

Еще во время предварительного расследования уголовного дела мужчина признал свою вину и добровольно возместил ущерб. Обвинительное заключение было утверждено прокурором в декабре 2019 года. Его уже направили в районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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