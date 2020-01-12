2020-01-12T18:54:23+03:00
Общество

МЧС предупреждает о метели и гололедице в Нижнем Новгороде

Непогода настигнет регион в ближайшие несколько часов 12 января
Анастасия НАЗАРОВА
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Непогода настигнет Нижний Новгород и область в ближайшие несколько часов 12 января. Как сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», ожидаются мокрый снег, метель и усиление юго-западного ветра (его порывы будут достигать 13-18 метров в секунду). Ухудшение погодных условий сохранится ночью и днем 13 января. Специалисты предупреждают о снежных заносах на дорогах, накатах и гололедице.

Нижегородцам рекомендует заранее подготовить малоскользящую обувь, а пожилым и больным людям - воздержаться от прогулок в одиночку.

Если выхода на улицу не избежать, помните: передвигаться по покрытой ледяной коркой дороге следует осторожно, не торопясь и наступая на всю подошву. Ноги следует при этом слегка расслабить, руки освободить.

Водителям региональное Управление МЧС советует ограничить использование автомобилей.

- Во время мокрого снега повышается скользкость дороги, обуславливая заносы и скольжение автомобиля, остановочный путь увеличивается в четыре-пять раз. Лучше увеличить обычную дистанцию, - настаивают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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МЧС предупреждает о метели и гололедице в Нижнем Новгороде
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