В Нижегородской области временно отключат цифровое телевидение

12 Янв. 2020 2020-01-12T18:00:43+03:00

В некоторых районах это произойдет уже 13-14 января

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Жители Нижегородской области на время останутся без цифрового телевидения. Как сообщили в пресс-службе филиала «Нижегородского областного радиотелевизионного передающего центра», кратковременные отключения ожидаются в январе.

Так, 13 января прервется вещание первого и второго мультиплексов цифрового телевидения на станции «Голошубиха» в Кстовском районе. Затем 14 января будет отключено ТВ-вещание на станции «Алеево» в городе Чкаловск. Также без телевидения останутся жители городского округа Сокольский (16 января не будет работать станция «Вилеж», а 17 января - станция «Летняя база»). И, наконец, 20 января перерывы вещания ожидаются на станции «Мулино» Володарского района.

Сигнал будет недоступен в течение трех часов - с 13.00 до 16.00.

Временные неудобства связаны с проведением работ по повышению надежности электроснабжения. Задать интересующие вопросы нижегородцы могут, позвонив на горячую линию по номеру 8-800-220-20-02.

ИСТОЧНИК KP.RU