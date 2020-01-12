2020-01-12T17:06:44+03:00
Общество

Завершается голосование за нижегородку Ольгу Плаксину на премию «МЫ БУДЕМ ЖИТЬ»

Врач лишь немного отстает от детского онколога Крымской республиканской больницы
Елена КАРАЛ
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Завершается голосование за нижегородского врача Ольгу Плаксину, чья кандидатура выдвинута на премию «МЫ БУДЕМ ЖИТЬ». Заведующая отделением гематологии ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница» немного отстает от детского онколога Крымской республиканской больницы Даниила Сакуна. Отдать свой голос за Ольгу Плаксину еще можно успеть на сайте.

Поддержать ее кандидатуру также призвал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Instagram-аккаунте (@gsnikitin).

«В конце года был в детской областной больнице, посещал отделение гематологии и общался с Ольгой Ивановной Плаксиной. Она и руководитель отделения, и хирург, который лично проводит трансплантацию костного мозга! На ее счету 63 операции и 63 спасенные жизни! Она единственный специалист такого уровня в области», - отметил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Завершается голосование за нижегородку Ольгу Плаксину на премию «МЫ БУДЕМ ЖИТЬ»
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