IV Фестиваль искусств «Рождественские встречи-2020» пройдет в Дзержинске

12 Янв. 2020 2020-01-12T11:19:56+03:00

Изменить размер текста: A A

IV городской фестиваль искусств «Рождественские встречи» пройдет в Дзержинске 14 января. Он начнется в 15:30 во «Дворце культуры химиков». Гостей мероприятия ожидает театрализованное представление «Рождественские каникулы» и девять фестивальных дней, сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Фестиваль охватит 15 площадок, где пройдут самые разные мероприятия. В частности, будут задействованы культурные учреждения, а также организации физкультуры и спорта.

Помимо театрализованных представлений, фестивальная программа предполагает проведение выставок, экскурсий и концертов. Кроме того, будут действовать передвижные интерактивные площадки.

Закроет фестиваль искусств концертная программа «Опера+». Мероприятие пройдет 22 января в 16:00 в Дзержинском театре драмы.

Узнать о предстоящих мероприятиях подробнее можно в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU