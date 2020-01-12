2020-01-12T09:38:46+03:00
Общество

Нижегородские фермеры могут рассчитывать на гранты до 6 млн рублей

195 новых фермерских хозяйств появились в Нижегородской области в 2019 году
Елена КАРАЛ
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Нижегородские фермеры могут рассчитывать на гранты до 6 млн рублейНижегородские фермеры могут рассчитывать на гранты до 6 млн рублейФото: Николай ХИЖНЯК
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Получить гранты на открытие и развитие фермерских хозяйств могут жители Нижегородской области. Рассчитывать на финансовую помощь можно благодаря нацпроекту «Малое и средние предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщил глава региона Глеб Никитин.

По его словам, гранты «Агростартап» являются новой формой господдержки предпринимателей в сфере сельского хозяйства.

- Они помогут сделать первые шаги тем, кто только собирается организовать фермерское хозяйство или расширить границы подворья. Не секрет, что именно на старте предпринимателю труднее всего найти деньги на открытие бизнеса. Эту задачу поможет решить «Агростартап», - пояснил губернатор.

По данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, получить деньги можно будет на условиях софинансирования. Фермеру нужно рассчитать сумму, которая нужна для создания и развития хозяйства. Доля господдержки при этом не должна превышать 90% от общего объема средств, без учета НДС и транспортных расходов. Предполагается, что предприниматель будет готов вложить в свое дело не менее 10%.

Деньги будут выделяться в рамках конкурсного отбора, организатором которого выступит министерство сельского хозяйства области.

Старт приема заявок от фермеров намечается на апрель этого года.

Претендующим на гранты предстоит подать заявку и бизнес-план (проект создания и развития хозяйства) в региональный минсельхоз. Потом их ожидает оценка по специальной шкале, составленной согласно приоритетам региона.

Рассчитывать на получение гранта «Агростартап» могут постоянно проживающие в сельской местности нижегородцы, которые планируют заниматься или ведут аграрный бизнес.

Ознакомиться с условиями участия в конкурсе на получение грантовой поддержки «Агростартап» подробнее, можно будет на сайте регионального министерства сельского хозяйства.

Напомним, в прошлом году благодаря национальному проекту в Нижегородской области были созданы 195 новых фермерских хозяйств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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