2020-01-11T16:34:18+03:00
Происшествия

Полицейские поймали четырех преступников, находившихся в федеральном розыске

Задержания происходили в Нижнем Новгороде и области
Анна МИГАЛОВА
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Нижегородские полицейские отличились 10 января, поймав сразу четырех преступников, находившихся в федеральном розыске.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, в приволжской столице были задержаны двое: 32-летний продавец наркотических веществ и 32-летнего вора (ему сейчас избирается мера пресечения). Первого поймали сотрудники уголовного розыска, второго - оперативники.

Остальных двух удалось задержать в области. Так, в городе Павлово участковый поймал 45-летнего мужчину, который отклоняется от тюремного срока и применения принудительных мер медицинского характера. Подозреваемый передан инициаторам розыска.

А в Уренском районе сотрудники полиции «повязали» ранее не судимого 31-летнего мужчину. Его разыскивали за кражу. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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