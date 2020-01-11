2020-01-11T11:21:17+03:00
Происшествия

Волонтеры разыскивают 26-летнюю Анастасию Садину

Девушка третий день не выходит на связь с родными
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
Последний раз девушку видели на остановке на Казанском шоссе.Последний раз девушку видели на остановке на Казанском шоссе.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

26-летняя нижегородка Анастасия Александровна Садина пропала в столице Приволжья. По информации поисково-спасательной группы «Рысь», последний раз девушку видели 9 января 2020 года.

- Пропал человек! Помогите, пожалуйста, распространить информацию! - обратились поисковики ко всем неравнодушным.

Отмечается, что вечером 9 января Анастасия Садина попрощалась со своими коллегами на остановке в районе Казанского шоссе,6 и пошла в сторону ТЦ «Индиго». Девушка вроде бы собиралась в кино. Однако после этого пропавшая перестала выходить на связь.

Приметы разыскиваемой: среднее телосложение, рост 164 сантиметра, темно-русые волосы и серые глаза. На ней были надеты темно-голубой пуховик, черный пиджак, черная футболка, синие джинсы и черные сапоги на каблуке. С собой был маленький черный рюкзак.

Волонтеры обращаются к общественности с просьбой сообщить любую информацию о местонахождении Анастасии по телефону 28-38-200 или каналу связи 102 (полиция).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новым заместителем мэра Нижнего Новгорода по строительству стал Юрий Шалабаев
Полицейские поймали четырех преступников, находившихся в федеральном розыске
В Нижнем Новгороде найдена 26-летняя Анастасия Садина
Глеб Никитин призвал поддержать врача детской областной больницы на отборочном этапе премии «Мы будем жить»
Волонтеры разыскивают 26-летнюю Анастасию Садину
Нижегородцы получили реальные сроки за угон машины скорой помощи
«Поезда здоровья» отправятся в районы Нижегородской области 13 января
Нижегородский онкоцентр планируется открыть к 2025 году
Нижегородская область вошла в ТОП-10 по льготному кредитованию бизнеса
Более 13 тысяч га леса восстановят в Нижегородской области в 2020 году
Фестиваль «Горьковская елка» собрал более 240 тысяч гостей
Более 1,3 млрд рублей будет направлено на благоустройство в Нижегородской области
Бывший тесть Николая Баскова хочет построить в Нижнем Новгороде медицинский центр
Минтранс отреагировал на историю со школьницей, которую высадили из маршрутки из-за мелочи
БК «Нижний Новгород» встретится с греческим «Перистери» 15 января
Иск «под елку»: нижегородское минимущества 31 декабря подало в суд на Эладу Нагорную
Движение по площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде возобновляется с 13 января
«Ушел к реке»: 16-летнего подростка искали в Нижнем Новгороде минувшим вечером
Нижегородское «Торпедо» разгромило «Ак Барс»