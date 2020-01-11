Волонтеры разыскивают 26-летнюю Анастасию Садину

11 Янв. 2020 2020-01-11T11:21:17+03:00

Последний раз девушку видели на остановке на Казанском шоссе. Фото: СОЦСЕТИ

Девушка третий день не выходит на связь с родными

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26-летняя нижегородка Анастасия Александровна Садина пропала в столице Приволжья. По информации поисково-спасательной группы «Рысь», последний раз девушку видели 9 января 2020 года.

- Пропал человек! Помогите, пожалуйста, распространить информацию! - обратились поисковики ко всем неравнодушным.

Отмечается, что вечером 9 января Анастасия Садина попрощалась со своими коллегами на остановке в районе Казанского шоссе,6 и пошла в сторону ТЦ «Индиго». Девушка вроде бы собиралась в кино. Однако после этого пропавшая перестала выходить на связь.

Приметы разыскиваемой: среднее телосложение, рост 164 сантиметра, темно-русые волосы и серые глаза. На ней были надеты темно-голубой пуховик, черный пиджак, черная футболка, синие джинсы и черные сапоги на каблуке. С собой был маленький черный рюкзак.

Волонтеры обращаются к общественности с просьбой сообщить любую информацию о местонахождении Анастасии по телефону 28-38-200 или каналу связи 102 (полиция).

ИСТОЧНИК KP.RU