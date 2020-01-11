Нижегородцы получили реальные сроки за угон машины скорой помощи

11 Янв. 2020 2020-01-11T10:43:26+03:00

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Большемурашкинский районный суд вынес приговор в отношении двух местных жителей, угнавших машину скорой помощи в 2019 году.

На сайте суда сообщается, что с октября по ноябрь 19-летний и 21-летний парни совершили три преступления в Большом Мурашкине и Кстове. Два эпизода были квалифицированы как угон, а один как покушение на угон.

В частности, молодые люди угнали карету скорой помощи, припаркованную около Большемурашкинской районной больницы. Машина понадобилась им, чтобы съездить в Кстово и Большое Мурашкино. В момент угона преступники были пьяными.

Нижегородцы свою вину признали. И суд, учитывая смягчающие и отягчающие обстоятельства, назначил им окончательное наказание. 19-летний угонщик получил наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы, а его 21-летний сообщник - четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU